Samsungs Galaxy Fold kommt Freitag auf den US-Markt

Photo : YONHAP News

Das erste faltbare Smartphone des südkoreanischen Herstellers Samsung Electronics kommt am Freitag auf den US-Markt.In einer Pressemitteilung des Unternehmens hieß es am Montag, dass das Gerät für Kunden der Mobilfunkdienstleister AT&T und Best Buy sowie in den Samsung Experience Stores erhältlich sein werde.Ursprünglich sollte das Faltphone schon im April im US-Markt eingeführt werden, jedoch wurde der Marktstart wegen Mängeln an ersten Vorführmodellen verschoben.Im zusammengeklappten Zustand hat das Galaxy Fold ein 4,6 Zoll großes Display, im ausgeklappten Zustand ist es 7,3 Zoll groß.