Südkorea wird US-Flüssigerdgas im Wert von 9,6 Milliarden Dollar zusätzlich kaufen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen langfristigen Kaufvertrag unterzeichnet, um Flüssigerdgas (LNG) im Wert von 9,6 Milliarden Dollar zusätzlich aus den USA zu importieren.Das teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag mit.Ein Vertrag über den Erwerb von LNG aus den USA im Wert von maximal 9,61 Milliarden Dollar im Zeitraum von bis zu 18 Jahren sei am Montag (Ortszeit) in New York feierlich unterzeichnet worden. Es werde erwartet, dass die Energiekooperation zwischen Südkorea und den USA künftig weiter verstärkt werde, hieß es.Der Vertrag wurde zwischen Südkoreas öffentlichem Gasunternehmen Korea Gas und BP abgeschlossen. Der Vertrag gilt für den Zeitraum von 2025 und 2039 und kann um drei Jahre verlängert werden. Importiert werden 1,58 Millionen Tonnen LNG im Jahr, was etwa fünf Prozent des Jahresverbrauchs in Südkorea entspricht.Südkorea ist seit 2018 größter Abnehmer von Flüssigerdgas aus den USA.