Gemeinsamer FHA-Ausschuss Südkoreas und Kanadas tagt am Mittwoch

Photo : YONHAP News

Der gemeinsame Ausschuss für das Freihandelsabkommen Südkoreas und Kanadas tagt am Mittwoch in Ottawa zum dritten Mal.Das teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag mit.Der gemeinsamen Ausschuss des südkoreanischen Ministeriums und des kanadischen Ministeriums für Globale Angelegenheiten wird den Stand der Umsetzung des Freihandelspaktes sowie Verbesserungsmaßnahmen unter die Lupe nehmen. Auch werden Aktivitäten der Umsetzungskomitees in den jeweiligen Bereichen bewertet.Seit dem Inkrafttreten des bilateralen Freihandelsabkommens im Januar 2015 wuchs das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern ständig. Südkorea verzeichnete letztes Jahr einen zweistelligen Zuwachs sowohl bei der Ausfuhr nach Kanada (21,7 Prozent) als auch bei der Einfuhr aus dem Land (14,1 Prozent).Zudem wurde vom Freihandelsabkommen mit Kanada überdurchschnittlicher verglichen mit FHA mit anderen Staaten Gebrauch gemacht. Südkoreas Nutzungsquote, die vor allem die Nutzung der Vorzugszölle gemäß FHA umfasst, betrug letztes Jahr im Schnitt 73,5 Prozent beim Export und 75,3 Prozent beim Import. Im Falle des FHA mit Kanada erreichten die Werte jeweils 93,6 Prozent und 80,6 Prozent.