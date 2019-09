CNN: Nordkorea bereitet anscheinend Stapellauf neuen Atom-U-Boots vor

Photo : YONHAP News

Laut CNN könnte Nordkorea kurz vor dem Stapellauf eines neuen U-Boots stehen, von dem aus ballistische Raketen abgeschossen werden können.Das berichtete der US-Nachrichtensender am Montag (Ortszeit) anhand von Satellitenfotos von der Werft in Sinpo, die das Middlebury Institute of International Studies at Monterey und Planet Labs zur Verfügung stellten.Laut dem Bericht wurde eine Struktur errichtet, offenbar um ein neues U-Boot vor der Überwachung durch Satelliten zu verstecken.Jeffrey Lewis, Direktor des Programms für Nichtverbreitung in Ostasien am Middlebury Institute, sagte, Nordkorea habe eine Struktur an einem Kai errichtet, um das neue U-Boot zu verstecken. Der Schritt deute darauf hin, dass das U-Boot bereits vom Stapel gelassen worden sei oder dies bald geschehen werde.CNN teilte mit, vom US-Verteidigungsministerium eine Stellungnahme dazu verlangt zu haben.Der japanische Sender NHK hatte am 20. September berichtet, dass laut den vom Middlebury Institute gemachten Satellitenaufnahmen vom 3. September an einem Kai der Werft in Sinpo mindestens 13 Säulen errichtet und Bewegungen von Fahrzeugen beobachtet worden seien.