Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Dienstag erneut zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 0,45 Prozent auf 2.101,04 Zähler vor.Die Tatsache, dass die USA nach den Arbeitsgesprächen in der letzten Woche eine chinesische Delegation um die Verschiebung ihres Besuchs auf US-Farmen baten, habe die Laune der Anleger gehoben, sagte Ha In-hwan von Meritz Security gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.