Präsident Moon schlägt Verwandlung von DMZ in globale Friedenszone vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Verwandlung der demilitarisierten Zone (DMZ) in eine globale Friedenszone vorgeschlagen.Auch versicherte er am Dienstag in seiner Rede bei der 74. UN-Generaldebatte in New York, Nordkoreas Sicherheit zu garantieren.Er nannte drei Prinzipien, an die er sich für die Lösung der Probleme auf der koreanischen Halbinsel halte.Das erste Prinzip sei "null Toleranz von Krieg". Moon betonte in diesem Zusammenhang, das Waffenstillstandsabkommen von 1953 zum Zwecke eines vollständigen Endes des Koreakriegs zu ersetzen.Gemäß dem Prinzip der "gegenseitigen Sicherheitsgarantie", wolle Südkorea Nordkorea dessen Sicherheit garantieren und er hoffe, dass Nordkorea auf dieselbe Art und Weise verfahren werde.Als drittes Prinzip nannte er "gemeinsamen Wohlstand". Eine Friedenswirtschaft, an der beide Koreas beteiligt sind, werde den Frieden auf der koreanischen Halbinsel festigen und außerdem zur wirtschaftlichen Entwicklung in Ostasien und der Welt beitragen.Auf der Grundlage dieser drei Prinzipien schlug Moon vor, die DMZ in eine internationale Friedenszone zu verwandeln. Sobald eine solche Zone geschaffen worden sei, wolle er sich gemeinsam mit Nordkorea dafür einsetzen, dass diese UNESCO-Welterbe werde.