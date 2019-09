Südkorea und Australien wollen auf den Gebieten Rüstung und Energie enger kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Australien wollen ihre Kooperation in der Rüstungsindustrie und im Energiebereich verstärken.Darauf einigten sich Präsident Moon Jae-in und der australische Premierminister Scott Morrison bei ihrem Gipfeltreffen am Dienstag (Ortszeit) am Rande der UN-Generalversammlung in New York.Moon und Morrison würdigten die bisherige enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und vereinbarten, die Kooperation auf das Gebiet erneuerbare Energien, darunter Wasserstoff, zu erweitern.Moon wies darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Staaten anlässlich des Inkrafttretens des bilateralen Freihandelsabkommens im Jahr 2014 ausgeweitet habe. Er bat um Morrisons Interesse, damit sich koreanische Unternehmen an Infrastrukturprojekten sowie Rüstungsprojekten in Australien beteiligen könnten.Moon betonte, dass Australien ein traditionelles Partnerland sei, das über 17.000 Soldaten in den Koreakrieg geschickt habe, und ein wahrer Freund sei. Er hoffe, dass beide Länder die Horizonte ihrer Kooperation auf Verteidigung, Wasserstoffwirtschaft und wichtige Mineralien erweitern und in das Zeitalter einer wahren Partnerschaft schreiten würden.Morrison sagte, dass südkoreanische Unternehmen besonders auf den Gebieten Rüstungsindustrie, Infrastruktur und Automobile über sehr gute Technologien verfügten. Er äußerte die Hoffnung, in vielen Bereichen gegenseitig nützliche Handelsbeziehungen aufzubauen.