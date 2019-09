Trump: Nordkorea muss denuklearisieren, um Potenzial zu verwirklichen

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea zur Denuklearisierung aufgefordert, um sein enormes Potenzial zu verwirklichen.Die entsprechende Äußerung machte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York.Trump sagte, dass die USA niemals an „permanente Feinde“ geglaubt hätten und dass viele der engsten Freunde der USA einst ihre Feinde gewesen seien.Er betonte, dass er sich keinen Krieg, sondern Eintracht wünsche. Amerika wisse, dass jeder Krieg führen könne, aber nur die Mutigen den Frieden wählen könnten. Weiter sagte er, dass die USA auf der koreanischen Halbinsel eine kühne Diplomatie betrieben hätten. Sollte die Denuklearisierung Nordkoreas erzielt werden, werde sich eine helle Zukunft ergeben.Trump sagte weiter, dass er Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gesagt habe, was er wirklich glaube. Er habe gesagt, dass Nordkorea wie Iran ein enormes, ungenutztes Potenzial besitze, dass jedoch Nordkorea denuklearisieren müsse, um dieses zu verwirklichen.Trump betonte weiter, Amerikas Ziel sei es nicht, in endlose Kriege zu ziehen.Es wird davon ausgegangen, dass Trumps Rede im Vorfeld eventueller neuer Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang als versöhnliche Botschaft gegenüber Nordkorea gedacht war.