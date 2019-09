UN-Generalsekretär warnt vor Spaltung der Welt durch USA und China

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat starke Besorgnis über den Konflikt zwischen den USA und China zum Ausdruck gebracht.In seiner Grundsatzrede bei der UN-Generaldebatte am Dienstag (Ortszeit) in New York wies Guterres auf die Möglichkeit eines großen Bruchs hin. Er fürchte, dass die Welt in zwei Teile zerfalle.Beide größte Volkswirtschaften der Erde schüfen zwei konkurrierende Welten. Sie verfolgten geopolitische und militärische Nullsummen-Strategien. Die Welt müsse alles Mögliche tun, um den großen Bruch abzuwenden und eine multipolare Welt mit starken multilateralen Institutionen aufrechtzuerhalten, betonte der UN-Chef.Er sagte weiter, dass man nun in einer unruhigen Welt lebe. Die Menschen glaubten jedoch immer noch an den Geist und die Ideen des Multilateralismus der Vereinten Nationen.Guterres äußerte außerdem, dass sich die koreanische Halbinsel immer noch in einer ungewissen Lage befinde. Er biete seine volle Unterstützung für Bemühungen um das Zustandebringen eines neuen Nordkorea-USA-Gipfels an.