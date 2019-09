Quelle: Nordkoreas Machthaber besucht im Oktober China

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will anlässlich des 70. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern im Oktober nach China reisen.Das sagte eine über die Beziehungen zwischen Nordkorea und China gut informierte diplomatische Quelle am Dienstag gegenüber KBS.Der Jahrestag ist der 6. Oktober. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Kim um diesen Tag herum China besuchen wird. Es wäre Kims fünfter China-Besuch seit dem ersten im März des Vorjahres. Das letzte Mal reiste er im Januar nach China.Im Falle eines neuen Besuchs besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass Kim zu einem Gipfeltreffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zusammenkommen wird. Xi hatte im Juni Nordkorea besucht.Wie verlautete, habe der chinesische Außenminister Wang Yi bei seinem Besuch in Nordkorea Anfang September mit der nordkoreanischen Seite über Kims Visite in China diskutiert.Es wird erwartet, dass Nordkorea und China durch Kims China-Besuch das 70. Jubiläum diplomatischer Beziehungen im großen Stil feiern und ihre verstärkten Beziehungen nach innen und außen demonstrieren werden. Es gilt auch als denkbar, dass beide Seiten im Vorfeld eventueller neuer Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Kooperation in Bezug auf Maßnahmen zur Denuklearisierung und Gegenleistungen diskutieren werden.Der südkoreanische Geheimdienst berichtete unterdessen vor dem Parlament, dass Kim um den 6. Oktober herum Peking oder drei nordöstliche Provinzen Chinas besuchen könnte.