Südkorea hofft weiter auf gesamtkoreanische Mannschaften bei Olympischen Spielen in Tokio

Südkorea hofft weiter auf die Bildung gesamtkoreanischer Mannschaften für die Olympischen Sommerspiele in Tokio.Das sagte Präsident Moon Jae-in am Dienstag bei einem Treffen mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, in New York.Auch wolle sich die Regierung in Seoul um eine gemeinsame Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 mit Nordkorea bemühen. Darüber hinaus werde angestrebt, gemeinsam mit Nordkorea die Winter-Jugendolympiade 2024 auszurichten.Moon sagte weiter, er hoffe auf sichere und friedliche Spiele in Tokio im kommenden Jahr. Auch brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die kommende Sommerolympiade sowie die Winterspiele 2022 in Peking zur Förderung von Frieden und Wohlstand in Nordostasien beitragen werden.Zuletzt hatte der sich zuspitzende Streit mit Japan in Südkorea zu einem Boykott japanischer Waren geführt. Auch wurden vereinzelt Rufe nach einem Boykott der Olympischen Spiele im Nachbarland laut.