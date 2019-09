Südkorea ist Ehrengast von Buchmesse in Göteborg

Photo : YONHAP News

Südkorea ist Ehrengast der diesjährigen Buchmesse in Göteborg.Die Buchmesse in der schwedischen Stadt findet von Donnerstag bis Sonntag (Ortszeit) statt.Südkorea wurde anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern als Ehrengast eingeladen. Unter dem Thema „Mensch und Menschlichkeit“ werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.In der Halle des Ehrengastes werden 131 Bücher aus Südkorea ausgestellt. Es ist eine Diskussionsrunde vorgesehen, an der neun koreanische Romanautoren und Lyriker teilnehmen werden.Auch Treffen mit dem Publikum sind geplant, bei denen 17 Autoren, darunter auch Bilderbuchautoren, anwesend sein werden.Die Buchmesse in Göteborg findet jährlich seit 1985 statt und wird jedes Jahr von mehr als 80.000 Menschen besucht. Sie gilt als zweitgrößte Buchmesse in Europa hinter der Frankfurter Buchmesse.