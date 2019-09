Präsident Moon: Gandhis Lehren dienen als Kompass für Frieden in Korea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Bedeutung von Gandhis Lehren für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel hervorgehoben.Moon zitierte am Dienstag am UNO-Hauptsitz in New York bei einer Feier anlässlich des 150. Geburtstags des indischen Denkers seinen Ausspruch: Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg.Diese Lehre sei ein Kompass für den Frieden in Korea, sagte Moon in seiner Rede bei der Feier. Gandhi sei ein großartiger Lehrer gewesen und habe den Südkoreanern, die in ein Zeitalter des dauerhaften Friedens einträten, Weisheit und Mut geschenkt.Zu den Gästen der Feier zählten neben Moon UN-Generalsekretär Antonio Guterres und die Staats- und Regierungschefs von Neuseeland, Singapur, Bangladesch und Jamaika. Zu der Veranstaltung hatte der indische Ministerpräsident Narendra Modi eingeladen.