LG Electronics verklagt drei europäische Hersteller wegen Patentverletzungen

Photo : YONHAP News

LG Electronics hat drei europäische Hersteller von Haushaltsgeräten verklagt, um ihre Patentverletzungen verbieten zu lassen.Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, am Dienstag (Ortszeit) beim Amtsgericht München Klagen gegen Arçelik, Beko und Grundig eingereicht zu haben. Sie sind alle Töchter der türkischen Unternehmensgruppe Koç.LG wirft den Firmen vor, seine patentierte Kühlschranktechnologie unerlaubt genutzt zu haben. Dabei geht es um die Technologie der Eisherstellung in der Gefrierschranktür.Der südkoreanische Hersteller schickte letztes Jahr eine Warnung an Beko und führte mehrmals Patentverhandlungen mit Arçelik. Dabei gab es jedoch kaum Fortschritte.