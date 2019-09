Amerikanische und türkische Veteranen des Koreakriegs besuchen Südkorea

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von US-amerikanischen und türkischen Veteranen des Koreakriegs und ihre Angehörigen besuchen Südkorea.Insgesamt 77 Personen, darunter 33 Veteranen, würden am Donnerstag zu einem sechstägigen Besuch in Südkorea erwartet, teilte das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten mit. Zu ihnen zählen auch Teilnehmer an der berühmten Schlacht um den Changjin-Stausee und der Evakuierung im nordkoreanischen Hungnam.Sie werden am Freitag an einer Gedenkzeremonie für die Helden der Schlacht um den Changjin-Stausee teilnehmen. Am Samstag wird die Gruppe die demilitarisierte Zone und die Stätte Imjingak an der Grenze aufsuchen.Am Montag ist ein Bankett für die Dankesäußerung geplant, an dem Minister Park Sam-deuk und die Botschafter der USA und der Türkei teilnehmen werden.