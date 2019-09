Musikvideo von Twice auf YouTube mehr 200 Millionen Mal aufgerufen

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Lied „FANCY“ der Girlgroup Twice ist auf YouTube 200 Millionen Mal aufgerufen worden.Die 200-Millionen-Marke wurde am Montagabend, damit etwa fünf Monate nach der Veröffentlichung, übertroffen. „FANCY“ ist die erste Singleauskoppelung des Minialbums „FANCY YOU“, das im April veröffentlicht wurde.Von Twice gibt es damit nun zehn Musikvideos, die mehr als 200 Millionen Mal angeklickt wurden.Das am Montag veröffentlichte neue Lied der Gruppe „Feel Special“ rangierte am Dienstag auf Platz eins in vier Musikcharts in Südkorea. Das gleichnamige Album wurde Spitzenreiter in den iTunes Albumcharts in 26 Regionen im Ausland.