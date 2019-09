Moon sieht Verwandlung von DMZ in Friedenszone als mögliche Gegenleistung von UN für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Verwandlung der demilitarisierten Zone (DMZ) in eine globale Friedenszone als mögliche Gegenleistung der Vereinten Nationen bezeichnet, sollte Nordkorea die Denuklearisierung aufrichtig umsetzen.Das sei eine Methode, die die Sicherheit Nordkoreas und zugleich die Südkoreas gewährleiste, schrieb Moon auf seinem Heimweg aus New York in sozialen Netzwerken. Den Schritt hatte Moon am Dienstag in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte vorgeschlagen.Er betonte, dass der Vorschlag viel Unterstützung erhalten habe, auch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres.Moon begründete seine Teilnahme an der UN-Vollversammlung das dritte Jahr in Folge damit, dass es nun mehr Dinge gebe, zu denen Südkorea seinen Willen der internationalen Gemeinschaft mitteilen und mit ihr gemeinsam handeln müsse.Er schrieb weiter, dass er mit zwei Zielen an der diesjährigen UN-Generalversammlung teilgenommen habe. Ein Ziel sei es gewesen, zu zeigen, dass Südkorea seine Verantwortung in einem stärkeren Maße als was, das es von der Weltgemeinschaft erhalten habe, erfülle. Ein neuer Vorschlag für die Denuklearisierung und Frieden auf der koreanichen Halbinsel sei ein anderes Ziel gewesen.Moon betonte, dass Südkorea nach dem Krieg viel Hilfe von den UN erhalten habe, mittlerweile aber ausreichend gewachsen sei, um viele Rollen spielen zu können. Südkorea werde bei multilateralen Bemühungen für den Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung seine Rolle erfüllen.