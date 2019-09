Japan: Zahl südkoreanischer Besucher im August drastisch gesunken

Photo : YONHAP News

Inmitten des Boykotts von Japan-Reisen in Südkorea ist die Zahl der südkoreanischen Besucher in japanischen Städten im August drastisch gesunken.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Schätzungen zu den südkoreanischen Einreisenden an Flughäfen und Häfen, die die japanische Fremdenverkehrszentrale am Mittwoch veröffentlichte.Am Hafen von Izuhara auf der Insel Tsushima schrumpfte die Zahl der eingereisten Südkoreaner im Vorjahresvergleich um 91,1 Prozent. Am Hafen von Hakata in Fukuoka sank die Zahl um 60,6 Prozent. Am Flughafen Fukuoka wurde ein Rückgang von 49,4 Prozent verzeichnet, am Flughafen Kansai in Osaka von 53,8 Prozent.Im August besuchten insgesamt 308.700 südkoreanische Reisende das Nachbarland, damit 48 Prozent weniger als im Vorjahr.