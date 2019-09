Fackel für Nationales Sportfestival auf Dokdo entfacht

Photo : YONHAP News

Eine Fackel für das 100. Nationale Sportfestival ist auf Dokdo entzündet worden.Die Entzündung fand heute gegen 6 Uhr bei Sonnenaufgang statt. Daran nahmen der Verwaltungschef des Landkreises Ulleung, Kim Byeong-soo, und der Vizevorsitzende des Stadtparlaments von Seoul, Kim Saeng-whan, teil.Die Fackel wird am Sonntag in Seoul, der Gastgeberstadt des diesjährigen Sportfestivals, mit der Fackel vereinigt, die nach der Entzündung am Berg Mani auf der westlichen Insel Gwanghwa am 22. September durch 17 Großstädte und Provinzen sowie 25 Bezirke der Hauptstadt getragen wurde.Dabei werden auch die Fackel für das 39. Nationale Sportfestival für Athleten mit Behinderung und die im Park Imjingak an der innerkoreanischen Grenze sowie auf der südlichsten Insel Mara entzündeten Fackeln vereinigt.Die Stadt Seoul sagte, dass die Vereinigung der Fackeln die Eintracht der Bürger symbolisiere, die durch das Sportfestival eins würden.