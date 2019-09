Globale Autohersteller diskutieren über internationale Standards für autonomes Fahren

Photo : YONHAP News

Globale Autohersteller diskutieren in Seoul über die internationale Standardisierung der Kommunikation in selbstfahrenden Fahrzeugen.Die Koreanische Behörde für Technologie und Standards des Industrieministeriums teilte mit, dass die Generalversammlung des für die Datenkommunikation in Fahrzeugen zuständigen technischen Komitees der Internationalen Organisation für Normung (ISO) am Donnerstag und Freitag stattfinde.Dabei wird über internationale Standards diskutiert, um die Art und Weise zu vereinheitlichen, wie ein Sensor in einem selbstfahrenden Auto wahrgenommene Daten sammelt und diese innerhalb des Fahrzeugs kommuniziert und verarbeitet.Daran nehmen Hyundai Motor, Daimler, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota, Honda, Renault, Ford und Volvo teil. Auch werden Experten aus südkoreanischen Unternehmen und Forschungsinstitutionen anwesend sein.