Fußballer Lee Kang-in erzielt ersten Treffer in spanischer Topliga

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballspieler Lee Kang-in hat seinen ersten Treffer in der spanischen Topliga erzielt.Er traf am Mittwoch im Mestalla Stadion in seinem ersten Spiel für Valencia FC gegen Getafe in der 39. Minute zur 3:1-Führung des Gastgebers. Das Spiel endete nach einer Aufholjagd der Gäste mit einem 3:3-Unentschieden.Lee gab ein hervorragendes Debüt in der Primera Division. Er trug sich mit seinen 18 Jahren und 218 Tagen als jüngster nicht-spanischer Torschütze seines Klubs in die Rekordbücher ein.Er ist erst der zweite Südkoreaner, der in der höchsten spanischen Spielklasse ein Tor erzielte. 2012 war Park Chu-young als erster Südkoreaner in Spaniens erster Liga vor dem Tor erfolgreich.Lee hatte bereits bei der U-20-Weltmeisterschaft im Juni geglänzt. Südkorea erreichte mit ihm das Finale, der Nachwuchsstar erhielt als bester Spieler des Turniers den Goldenen Ball.