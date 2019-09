US-Diplomat hofft auf Rückgängigmachung von Seouls Entscheidung für Beendigung von Abkommen mit Japan

Photo : YONHAP News

US-Diplomat Marc Knapper hofft auf eine Rückgängigmachung von Seouls Entscheidung für die Beendigung eines Militärabkommens mit Japan.Das sagte der für Korea und Japan zuständige Abteilungsleiter im Außenministerium am Mittwoch beim World Knowledge Forum in Seoul.Er äußerte starke Bedenken über die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden US-Verbündeten. Ein Zusammenbruch des Abkommens über den Austausch von geheimen Informationen beeinflusste Sicherheitsfragen.Nach seiner Überzeugung sei es kein Zufall, dass Russland und China erstmals gemeinsame Patrouillen in Gewässern an der Grenze zu Südkorea und Japan durchgeführt hätten. Sollten sich das Verhältnis zwischen Südkorea und Japan weiter verschlechtern, werde es solche Herausforderungen immer wieder geben.Der Diplomat bezog sich offenbar auf einen Vorfall am 23. Juli, als fünf Kriegsflugzeuge, darunter chinesische H-6-Bomber, russische TU-95-Bomber und russische Frühwarnflugzeuge des Typs A-50, Südkoreas Luftraumüberwachungszone KADIZ verletzt hatten.Die russischen A-50 waren damals über den östlichsten Inseln Dokdo sogar zweimal in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen.Weiter sagte Knapper, dass die USA zwar eine aktive Rolle für bessere Beziehungen zwischen Seoul und Tokio spielen wollten. Die Verbündeten müssten aber mit einer eigenen Lösung für ihre Probleme aufwarten.