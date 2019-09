Seoul sondiert Nordkoreas Meinung zu Entsendung von Anfeuerungstruppe zu WM-Qualifikationsspiel

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung sondiert Nordkoreas Meinung zur eventuellen Entsendung einer südkoreanischen Anfeuerungstruppe zu einem Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen beiden Koreas im Oktober in Pjöngjang.Die Sondierung erfolge auf verschiedene Art und Weise, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern. Details zu konkreten Kanälen nannte er nicht.Die Regierung hatte erläutert, dass für die Entsendung einer Anfeuerungstruppe Diskussionen zwischen den zuständigen Behörden beider Koreas erforderlich seien. Es gibt auch einen Diskussionskanal beim Asiatischen Fußballverband AFC.Auf die Frage, bis wann der Umfang der Anfeuerungstruppe festgelegt werden soll, antwortete der Beamte, dass Südkorea durch Konsultationen mit Nordkorea seinen Vorschlag vorlegen müsse. Daher müsse die Meinung Nordkoreas ausgelotet werden und seine Reaktion abgewartet werden.Ein Vertreter des nordkoreanischen Fußballverbandes teilte am Montag in Kuala Lumpur der zuständigen Abteilung des AFC mit, das Qualifikationsspiel wie geplant in Pjöngjang auszutragen.Das Qualifikationsspiel zwischen Süd- und Nordkorea für die Fußball-WM 2022 in Katar ist für den 15. Oktober in Pjöngjang vorgesehen.