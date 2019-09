Jin Yun-seong holt erste Medaille für Südkorea bei WM im Gewichtheben

Photo : YONHAP News

Bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2019 hat Jin Yun-seong die erste Medaille für Südkorea gewonnen.Bei den WM im thailändischen Pattaya gewann Jin am Mittwoch in der Gewichtsklasse bis 102 Kilogramm der Männer mit 181 Kilogramm die Goldmedaille im Reißen. Im Stoßen stemmte er 216 Kilo und belegte den vierten Platz. In der Gesamtwertung gewann er mit 397 Kilo die Silbermedaille. Sieger wurde Yauheni Tsikhantsou aus Weißrussland mit insgesamt 398 Kilo.Lee Ji-eun holte in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo der Frauen Gold im Reißen. Sie stemmte 111 Kilogramm.