Südkorea und USA führen hochrangige Gespräche im Verteidigungsbereich

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Donnerstag in Seoul ihre regelmäßige hochrangige Diskussion im Verteidigungsbereich aufgenommen.Der 16. Korea-US-Integrierte Verteidigungsdialog (KIDD) findet bis Freitag am Sitz des südkoreanischen Verteidigungsministeriums statt.Laut dem Ressort werden wichtige bilaterale Sicherheitsangelegenheiten wie die Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und eine Schaffung dauerhaften Friedens diskutiert. Genannt wurden auch der Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea und Maßnahmen zur Vertiefung und Erweiterung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA.Es wird erwartet, dass die Ergebnisse der ersten Verhandlungsrunde für den Abschluss des elften Abkommens über die Aufteilung der Verteidigungskosten (SMA) bewertet werden, die am Dienstag und Mittwoch in Seoul stattfand.Auch das Abkommen zwischen Südkorea und Japan über den Austausch militärischer Informationen (GSOMIA) wird voraussichtlich thematisiert, dessen Beendigung Seoul beschlossen hatte. Als weitere Themen werden die Erweiterung der Rolle des UN-Kommandos und eine baldige Rückgabe von US-Militärstützpunkten erwartet.Südkoreas Delegationsführer ist der stellvertretende Verteidigungsminister für nationale Verteidigungspolitik, Chung Suk-hwan. Sein US-Gegenüber ist Heino Klinck, ein hoher Beamter für Ostasien im US-Verteidigungsministerium. Weitere Teilnehmer sind leitende Beamte der Verteidigungs- und Außenministerien beider Länder.