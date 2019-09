Wirtschaft Börse präsentiert sich wieder erholt

Südkoreas Börse hat sich am Donnerstag wieder erholt präsentiert.



Der Leitindex Kospi rückte um 0,05 Prozent auf 2.074,52 Zähler vor. Grund war erneut aufkeimende Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China.



Der Index konnte zulegen, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass eine Handelseinigung mit China schneller gelingen könne als erwartet.



Der Anstieg war jedoch begrenzt, da Chinas Börse kräftig nachgegeben hatte. Auch Unsicherheit über die Entwicklungen in den USA nach der Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten verhinderten einen kräftigeren Anstieg des Kospi.



Trumps Bemerkung über die Handelsgespräche habe die Stimmung der Anleger verbessert, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities Co. gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap. Jedoch sei der Aufwärtstrend begrenzt, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich das Amtsenthebungsverfahren zur langwierigen Frage entwickelt, fügte der Experte hinzu.