EU fordert von Nordkorea Unterzeichnung und Ratifizierung von Kernwaffenteststopp-Vertrag

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat Nordkorea aufgefordert, den Kernwaffenteststopp-Vertrag (CTBT) zu unterzeichnen und ratifizieren.Nach Angaben des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) habe die Außenbeauftragte Federica Mogherini diese Aufforderung bei einem UN-Treffen in New York unterbreitet.Die EU hoffe auf konkrete Fortschritte, die zu einem nachweislichen Abbau des nordkoreanischen Nuklearprogramms führen können. Der Kernwaffenteststopp-Vertrag könne zu diesem Prozess beitragen, hieß es weiter.Der Vertrag wurde bislang von 168 Staaten ratifiziert. In den USA, China, Iran, Israel und Ägypten steht die Ratifizierung noch aus. Nordkorea, Indien und Pakistan haben ihn noch nicht unterzeichnet.