Pompeo: Nordkorea-USA-Gespräche noch nicht arrangiert

Photo : YONHAP News

Die Chancen für Gespräche zwischen Nordkorea und den USA noch in diesem Monat schwinden.Mit Nordkorea hätten noch keine Denuklearisierungsgespräche auf Arbeitsebene arrangiert werden können, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag (Ortszeit) in New York.Auf die Frage von Reportern, ob die Gespräche noch im September stattfinden würden, hieß es, Washington habe es bislang nicht geschafft, diese zustande zu bringen.Zugleich betonte er, dass das US-Verhandlungsteam für Treffen bereit sei.Nordkorea hatte Anfang September die Bereitschaft signalisiert, Ende September wieder Atomgespräche mit den USA aufzunehmen.