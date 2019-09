Südkorea schickt nordkoreanisches Schiff nach Grenzübertritt zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea hat ein nordkoreanisches Schiff nach dessen Grenzübertritt im Westmeer an Nordkorea übergeben.Das teilte Südkoreas Vereinigter Generalstab mit.Das Schiff habe am Donnerstagabend westlich der südkoreanischen Insel Yeonpyeong im Westmeer die Nördliche Grenzlinie (NLL) überquert und sei 3,1 Kilometer weit in den Süden gefahren. Die vier Besatzungsmitglieder hätten ausgesagt, dass es Probleme mit dem Motor und der Navigation gegeben habe. Sie hätten den Wunsch geäußert, nach Nordkorea zurückkehren zu können, hieß es.Das südkoreanische Militär habe den Nordkoreanern bei der Reparatur des Motors geholfen und die Rückkehr in den Norden veranlasst, hieß es weiter.Die Nordkoreaner waren mit ihrem Schiff zu einer Kontrolle an der Grenze unterwegs. Mit den Kontrollen soll sichergestellt werden, dass nordkoreanische Fischkutter nicht die innerkoreanische Grenze überqueren.