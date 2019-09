Nordkorea hofft auf weise und mutige Entscheidung Trumps

Photo : YONHAP News

Nordkorea setzt Hoffnung auf eine weise und mutige Entscheidung von US-Präsident Donald Trump.Der Berater des nordkoreanischen Außenministeriums Kim Kye-gwan sagte in einer Stellungnahme am Freitag, dass sich Präsident Trump hinsichtlich des politischen Spürsinns und der Entschlusskraft von seinen Vorgängern unterscheide. Er setze daher seine Hoffnung auf Trumps weise und mutige Entscheidung, hieß es.Die Aussichten für ein weiteres Gipfeltreffen seien jedoch nicht ungetrübt. Denn es fehlten praktische Schritte für die Umsetzung der Gipfelvereinbarungen.Kim betonte, dass für den Vertrauensaufbau und die Umsetzung der gemeinsamen Erklärung festgehaltene Amerikaner und die Gebeine von US-Soldaten zurückgeschickt worden seien. Die USA hätten jedoch für Rückschritte in den bilateralen Beziehungen gesorgt, indem sie mit Südkorea Militärübungen aufgenommen und die Sanktionen verschärft hätten.Das nordkoreanische Außenministerium wolle die weiteren Entwicklungen in den USA aufmerksam verfolgen, sagte der Diplomat weiter.