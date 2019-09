Außenminister Südkoreas und Japans führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Japans haben am Rande der UN-Generalversammlung in New York bilaterale Gespräche geführt.Außenministerin Kang Kyung-wha kam am Donnerstag (Ortszeit) mit ihrem japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi zusammen. Es war ihr erstes Treffen seit Motegis Amtsantritt Anfang September.Wie verlautete, habe Kang bei dem über 40-minütigen Treffen die Position ihres Landes zu den derzeitigen bilateralen Spannungen erörtert. Anlass für den Streit waren südkoreanische Gerichtsurteile für die Entschädigung früherer Zwangsarbeit durch japanische Firmen und Tokios Exportrestriktionen.Motegi habe Seoul gebeten, die Entscheidung für die Beendigung des bilateralen Abkommens für den Austausch von Militärinformationen zu überdenken.Kang sagte nach dem Treffen vor Reportern, beide hätten die Ansicht geteilt, dass Südkorea und Japan in der nordkoreanischen Nuklearfrage und für zukunftsorientierte Beziehungen weiter kooperieren und Bemühungen unternehmen sollten.