Seoul protestiert gegen erneuten Gebietsanspruch Japans auf Dokdo

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat gegen den erneut von Japan angemeldeten Anspruch auf die Felseninseln Dokdo protestiert.Im heute veröffentlichten neuen Verteidigungsweißbuch hatte Japan erneut behauptet, dass Dokdo japanisch sei.Südkorea protestiere heftig gegen diese Behauptung, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Kim In-chul, am Freitag in einer Stellungnahme. Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Gebiet. Seoul fordere Tokio auf, den Anspruch unverzüglich zurückzunehmen.Die japanische Regierung müsse erkennen, dass die Wiederholung seiner unangemessenen und haltlosen Behauptungen über Dokdo den Beziehungen zwischen Südkorea und Japan in keiner Weise diene. Seoul mache erneut deutlich, dass ungerechte Behauptungen der japanischen Regierung auf die Souveränität Südkoreas über die Felseninseln keinen Einfluss hätten, betonte der Sprecher.Er fügte hinzu, dass die südkoreanische Regierung gegen jegliche Provokationen der japanischen Regierung bezüglich Dokdo entschlossen vorgehen werde.