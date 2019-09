Innerkoreanisches Seoul hofft nach Stellungnahme aus Pjöngjang auf USA-Nordkorea-Verhandlungen

Nach ermutigenden Äußerungen aus Nordkorea hat Südkorea seine Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens und Respekts geäußert.



Seoul hoffe, dass Nordkorea und die USA ihre Verhandlungen über die Denuklearisierung auf einer solchen Grundlage führen und gute Ergebnisse erzielen könnten, sagte der stellvertretende Sprecher des Vereinigungsministeriums, Kim Eun-han, am Freitag vor der Presse.



Er war nach seiner Meinung zur Stellungnahme von Kim Kye-gwan gefragt worden. Der Berater des nordkoreanischen Außenministeriums hatte seine Hoffnung auf eine mutige Entscheidung von US-Präsident Donald Trump geäußert.



Der Sprecher verzichtete jedoch darauf, eine öffentliche Interpretation der Bedeutung der Stellungnahme vorzunehmen.



Kim Kye-gwan war früher bei Verhandlungen mit den USA federführend gewesen. Er wurde im April von Choe Son-hui als Vizeaußenminister abgelöst. Seitdem trat er nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Die heutige Stellungnahme war sein erster Auftritt in neuer Funktion, und zwar als Berater des Außenministeriums.