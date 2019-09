Südkorea und Bulgarien vereinbaren stärkere Kooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow haben am Freitag in Seoul Gipfelgespräche geführt.Sie diskutieren über die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Bulgarien, Wege zur Erweiterung der Kooperation und die regionale Situation.Es sei vereinbart worden, dass beide Länder künftig in verschiedenen Bereichen ihre gegenseitig vorteilhafte und zukunftsorientierte Zusammenarbeit erweitern würden, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Genannt wurden Handel, Investitionen, Energie, Infrastruktur, Verteidigung, Rüstungsindustrie, Kultur und Bildung.Moon begrüßte die Entscheidung Bulgariens, südkoreanischen Unternehmen den Status eines strategischen Investors zu gewähren. Er äußerte die Erwartung, dass der Schritt zur Förderung der Investitionen südkoreanischer Unternehmen in Bulgarien führe.Borrisow äußerte laut dem Präsidialamt die Hoffnung auf eine enge Kooperation in den Bereichen ITK, Wissenschaft und Technologie sowie Bildung, in denen Südkorea eine führende Rolle spiele.Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern wuchs von 210 Millionen Dollar im Jahr 2015 auf 350 Millionen Dollar im Jahr 2018.