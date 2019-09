Nationales Laubfärbung am Berg Seorak beginnt

Am Berg Seorak hat die Laubfärbung begonnen.



Das Büro des dortigen Nationalparks teilte mit, dass gemäß Vorhersagen des Wetteramtes die Laubfärbung am heutigen Freitag einsetzen und am 18. Oktober ihren Höhepunkt erreichen werde.



Der Höhepunkt der Laubfärbung wird gewöhnlich zwei Wochen nach dem Verfärben der ersten Blätter beobachtet. Davon wird gesprochen, wenn etwa 80 Prozent des gesamten Bergs bunt eingefärbt sind.



Der Berg Seorak zählt bei Wanderern zu den beliebtesten Ausflugszielen.