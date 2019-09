Staatsanwaltschaft will Reformwünschen der Öffentlichkeit nachkommen

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft will nach Worten ihres Leiters Yoon Seok-youl dem Wunsch der Öffentlichkeit nach Reformen nachkommen.Das teilte Yoon in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung mit. Hintergrund war eine Kerzenlichtdemonstration am Samstag zur Unterstützung von Justizminister Cho Kuk. Der Minister will bei der Staatsanwaltschaft Reformen vornehmen.Die Staatsanwaltschaft wolle dem Willen des Volkes und der Nationalversammlung entsprechen und größte Anstrengungen unternehmen, damit Reformen Wirklichkeit werden, sagte der Chefankläger.Diese Position habe er seit der Anhörung vor seiner Ernennung mehrfach betont und diese bleibe unverändert.Auf die Ermittlungen gegen die Familie des Ministers ging der Generalstaatsanwalt nicht ein. Aus der Staatsanwaltschaft hieß es jedoch, dass die Ermittlungen ungeachtet der Demonstrationen für Cho fortgesetzt würden.Am Samstagabend hatten sich Bürger vor dem Sitz der Staatsanwaltschaft im Süden Seouls zu einer Großkundgebung versammelt. Nach Angaben der Veranstalter sollen rund 1,5 Millionen Menschen zusammengekommen sein.