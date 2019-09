Koreanisch-Japanisches Kulturfestival in Tokio

Photo : YONHAP News

In Tokio hat am Wochenende ein jährliches Festival für den Kulturaustausch zwischen Südkorea und Japan stattgefunden.Zum Korea-Japan-Festival im Hibiya-Park kamen trotz der angespannten Beziehungen zwischen den Nachbarn viele Besucher.Es bildeten sich lange Schlangen von Wartenden, die koreanische Gerichte kosten wollten. Besucher konnten außerdem die traditionelle koreanische Tracht Hanbok anprobieren.Zur Eröffnungsfeier am Samstag waren Regierungsbeamte aus beiden Ländern gekommen.Am Sonntag standen vor allem die Demonstration traditioneller Kampfsportarten und Trommelaufführungen von Musikern beider Länder auf dem Programm.Das Korea-Japan-Festival fand anlässlich der Bestimmung des Jahres 2005 zum Jahr der Freundschaft zwischen Südkorea und Japan in Seoul erstmals statt. In Tokio wird das Festival seit 2009 ausgetragen.