Südkorea und Großbritannien führen ranghohen Wirtschaftsdialog ein

Photo : YONHAP News

Südkorea und Großbritannien haben vereinbart, angesichts des geplanten Brexit einen Dialogkanal auf hochrangiger Ebene einzuführen.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass am Montag an seinem Sitz ein Abkommen über die Einführung eines Wirtschaftsdialogs auf Vizeministerebene unterzeichnet worden sei. Bei der Unterzeichnung seien Vizeaußenminister Lee Tae-ho und die britische parlamentarische Staatssekretärin für Asien und Pazifik, Heather Wheeler, anwesend gewesen.Beim Wirtschaftsdialog würden verschiedene Themen, darunter die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, der Vorstoß von Unternehmen, die multilaterale Kooperation und die regionale Situation, diskutiert, hieß es.Nach der Unterzeichnung habe sich Lee bei einem Mittagessen von Wheeler über die Vorbereitungen für den Brexit und den Stand der Dinge in der Angelegenheit informiert.Südkorea und Großbritannien hatten im August ein bilaterales Freihandelsabkommen unterzeichnet.