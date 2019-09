Wirtschaft Südkoreas Industrieausstoß im August erneut gestiegen

Südkoreas Industrieausstoß ist im August erneut gestiegen.



Auch beim Verbrauch und den Investitionen sei ein Anstieg registriert worden, teilte das Statistische Amt heute mit.



Der Industrieausstoß habe um 1,5 Prozent im Vorjahresvergleich zugelegt. Es sei bereits der zweite Monat in Folge mit einem Anstieg gewesen.



Im Bergbau, herstellenden Gewerbe und Gas- und Elektrizitätsgewerbe sei ein Rückgang um 1,4 Prozent verbucht worden.



Der Einzelhandel, ein Indikator für den Verbrauch, habe um 3,9 Prozent zulegen können. Es sei das erste Plus seit drei Monaten und der kräftigste Zuwachs seit Januar 2011 gewesen.



Die Sachinvestitionen seien im August um 1,9 Prozent im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Sie legten damit bereits den dritten Monat in Folge zu.



Erstmals seit fünf Monaten wurden beim Industrieausstoß, Verbrauch und den Investitionen Anstiege verbucht.