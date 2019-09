Taifun Mitag nähert sich Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Taifun nähert sich der koreanischen Halbinsel.Der 18. Wirbelsturm der diesjährigen Saison bewege sich östlich der Philippinen in Richtung Koreas, teilte das koreanische Wetteramt mit.Der Taifun Mitag werde am Donnerstagmorgen in der Süd-Jeolla-Provinz auf Land treffen und in fast allen Teilen des Landes für viel Niederschlag sorgen.Der Taifun werde anschließend in Richtung Nordosten ziehen und über die Provinz Süd-Gyeongsang hinwegfegen, ehe er das Ostmeer und die Inseln Dokdo erreichen werde.Die Auswirkungen des Taifuns bekämen die Bewohner der koreanischen Halbinsel zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen zu spüren. Auf der Insel Jeju und in den südlichen Gebieten des Festlandes soll der Regen schon heute einsetzen.Da das Auftreffen von Mitag auf Land mit einer Flut zusammenfalle, erhöhe sich die Gefahr von Überschwemmungen.Auch warnte die Wetterbehörde, dass die Intensität von Mitag so wie im Falle des vorherigen Taifuns Tapah zunehmen könne. Die Behörde riet daher zu gründlichen Vorbereitungen und Vorsichtsmaßnahmen.