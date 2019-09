Freihandelspakt zwischen Südkorea und Zentralamerika tritt teilweise in Kraft

Photo : YONHAP News

Das Freihandelsabkommen (FHA) zwischen Südkorea und zentralamerikanischen Staaten tritt diese Woche teilweise in Kraft.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Montag mit, dass Südkoreas Freihandelsabkommen mit Nicaragua und Honduras am Dienstag in Kraft treten werde. Diese Länder hätten ihr internes Ratifizierungsverfahren abgeschlossen und sich gegenseitig darüber informiert.Das Abkommen mit den drei weiteren Ländern Costa Rica, El Salvador und Panama wird in Kraft gesetzt, nachdem diese ihr internes Verfahren abgeschlossen und Südkorea darüber benachrichtigt haben.Der Freihandelspakt mit den zentralamerikanischen Ländern ist Südkoreas 16. Freihandelsabkommen. Die Bedeutung des Abkommens liegt darin, dass ein FHA-Netzwerk geschaffen worden ist, das Nord- und Südamerika miteinander verbindet.Ein Beamter des Industrieministeriums sagte, dass das neue FHA angesichts der ungünstigen Handelsbedingungen in letzter Zeit eine Rolle spielen werde, um den Handel zwischen Südkorea und Zentralamerika zu steigern und Südkoreas Exportmärkte zu diversifizieren.Es wird erwartet, dass das FHA dank der Öffnung der zentralamerikanischen Märkte nicht nur für Autos und Stahlprodukte, sondern auch für Kosmetika und Medikamente zur Erweiterung der Ausfuhren durch kleine und mittlere Unternehmen beitragen werde.