Seouls Plan für Reislieferung an Nordkorea bis September nicht verwirklicht

Südkoreas Plan für die Reishilfe für Nordkorea bis September ist wegen dessen ausgebliebener Reaktion nicht umgesetzt worden.Die südkoreanische Regierung wollte ursprünglich bis Ende September 50.000 Tonnen Reis über das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen an Nordkorea liefern.Nordkorea hatte sich jedoch wegen einer südkoreanisch-US-amerikanischen Militärübung im Juli ablehnend zu Seouls Reishilfe geäußert. Das WFP bat daraufhin Nordkorea um eine offizielle Stellungnahme, diese blieb jedoch aus.Die Vorbereitungen für die Hilfeleistung durch die Regierung und das WFP mussten daher vorerst eingestellt werden.Die Regierung wolle mit dem WFP weiter über künftige Pläne diskutieren, da Nordkoreas Reaktion ausbleibe und die Diskussionen zwischen dem WFP und Nordkorea nicht vorankämen, sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Lee Sang-min, am Montag.Das Ressort schickte der UN-Organisation bereits 11,77 Millionen Dollar, um die Kosten für den Reistransport von Südkorea nach Nordkorea sowie für die Verteilung und Überwachung in Nordkorea zu decken.