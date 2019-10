Verdachtsfall der Afrikanischen Schweinepest in Hwaseong negativ getestet

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Verdachtsfall der Afrikanischen Schweinepest ist negativ getestet worden.Der am Montagabend gemeldete Verdacht auf eine Infektion in der Stadt Hwaseong in der Provinz Gyeonggi habe sich nicht bestätigt, teilte das Ministerium für Landwirtschaft, Nahrungsmittel und ländliche Angelegenheiten mit.Es war bereits der zweite Verdachtsfall südlich der Hauptstadtregion. Alle bisherigen Fälle waren im Norden nahe der Grenze zu Nordkorea aufgetreten. Bereits am Sonntag war ein Verdachtsfall in der südlich der Hauptstadtregion gelegenen Provinz Süd-Chungcheong gemeldet und später negativ getestet worden.Am 17. September war in Paju der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen worden. Seither wurden acht weitere Fälle bestätigt.