Nordkoreanischer Botschafter macht USA für ausbleibende Fortschritte in Atomverhandlungen verantwortlich

Photo : YONHAP News

Ein hoher nordkoreanischer Diplomat sieht den Ball im amerikanischen Spielfeld.Es hänge von den USA ab, ob die Verhandlungen ein neues Fenster der Gelegenheit oder Anlass würden, der die Krise zuspitze.Das sagte der Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, am Montag (Ortszeit) in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Generalversammlung in New York.Nordkorea sei davon ausgegangen, dass die USA genug Zeit gehabt hätten, um ein Kalkül zu finden, das mit Nordkorea geteilt werden könne. Deshalb habe Nordkorea die Bereitschaft zu grundlegenden Diskussionen geäußert.Seit der Annahme der gemeinsamen Erklärung beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel im letzten Jahr habe es kaum Fortschritte gegeben. Aus dem Teufelskreis der zunehmenden Spannungen seien Nordkorea und die USA nicht herausgekommen. Das sei allein auf die anachronistische feindselige Politik der USA gegenüber Nordkorea und deren politische und militärische Provokationen zurückzuführen, sagte der Diplomat.Auch Südkorea trage Verantwortung für die fehlende Umsetzung der innerkoreanischen Erklärungen. Südkorea demonstriere gegenüber der Welt einen Händedruck für den Frieden, führe dann aber hochmoderne Waffen ein und halte gemeinsame Übungen mit den USA ab.