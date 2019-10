„House of Humming Bird“ beim Filmfestival in Athen ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „House of Hummingbird“ ist beim 25. Internationalen Filmfestival in Athen ausgezeichnet worden.Laut seinem Filmverleih gewann der Independent-Film bei dem Filmfestival, das vom 18. bis 29. September stattfand, den Preis für das beste Drehbuch.Das ist die 26. Auszeichnung, die der Streifen von Regisseurin Kim Bora bei internationalen Filmfestivals gewann.Der Film erfreut sich auch hoher Zuschauerzahlen. Nach dem Kinostart Ende August in Südkorea wurde letzte Woche die 100.000er-Marke übertroffen, was für einen Indie-Film ein vergleichsweise außergewöhnliches Ergebnis ist. Bisher haben sich 107.000 Zuschauer den Film angesehen.Der Film handelt von der geistigen Welt eines 14-jährigen Mädchens im Jahr 1994, als eine Brücke über den Fluss Han in Seoul einstürzte.