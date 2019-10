WTO bestätigt Urteil zugunsten Südkoreas im Zollstreit mit Japan wegen Pneumatikventilen

Photo : YONHAP News

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Entscheidung zugunsten Südkoreas in einem Streit mit Japan über seine Anti-Dumping-Zölle auf japanische Pneumatikventile endgültig festgelegt.Die WTO nahm am Montag (Ortszeit) den Bericht ihres Berufungsgremiums an, dass in den meisten wesentlichen Streitpunkten bezüglich Südkoreas Zöllen keine Verletzung der WTO-Abkommen nachgewiesen worden sei.Südkorea hatte 2015 beschlossen, japanische Luftdruckventile fünf Jahre lang mit Anti-Dumping-Zöllen in Höhe von 11,66 bis 22,77 Prozent zu belegen. Daraufhin verklagte Japan im Juni 2016 Südkorea vor der WTO angesichts eines möglichen Verstoßes gegen WTO-Abkommen.Ein Panel des Streitbeilegungsgremiums der WTO hatte im April 2018 de facto zugunsten Südkoreas geurteilt. Das Berufungsgremium hatte Anfang September das Urteil des Streitschlichtungspanels weitgehend aufrechterhalten.Pneumatikventile werden für mechanische Bewegungen in Autos, Maschinen und Elektronikbauteilen benötigt. Auf dem südkoreanischen Markt haben japanische Produkte mehr als 70 Prozent Anteil.