Kim gratuliert Xi zum 70. Gründungstag der Volksrepublik China

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat ein Schreiben an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping geschickt, um ihm zum 70. Gründungstag der Volksrepublik China zu gratulieren.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Kim äußerte darin Nordkoreas volle Unterstützung für den Kampf von Partei, Regierung und Volk in China, um die Stabilität und wichtige Interessen des Landes zu schützen und eine ständige Entwicklung zu erzielen. Nordkorea werde auf dem Weg für die Beibehaltung und den Glanz des Sozialismus stets an Chinas Seite stehen.Er glaube fest daran, dass sich die Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen Nordkorea und China gemäß dem Geist der wichtigen Vereinbarungen bei ihren mehrmaligen Gipfeltreffen immer lebhafter entwickeln würden, schrieb Kim weiter.Kim betonte auch, dass Macht und internationale Autorität Chinas in den letzten 70 Jahren erheblich zugenommen hätten. China habe beim Aufbau einer reichen Gesellschaft einen entscheidenden Sieg erzielt und gehe nun mutig einem höheren Ziel des Aufbaus einer sozialistischen modernisierten starken Nation entgegen.