Medien: Offenbar auch kein Korea-Japan-Gipfel am Rande des kommenden ASEAN-Gipfels

Photo : YONHAP News

Laut einem japanischen Medienbericht wird auch am Rande eines bevorstehenden Gipfeltreffens des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN kein bilaterales Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan zustande kommen.An dem am 31. Oktober in Thailand geplanten ASEAN-Gipfel werde Südkoreas Präsident Moon Jae-in anscheinend teilnehmen. Der japanische Premierminister Shinzo Abe habe jedoch grundsätzlich beschlossen, kein Gipfelgespräch mit Moon zu führen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Montag unter Berufung auf mehrere japanische Regierungsquellen.Ein Regierungsbeamter sagte, man habe die Vorbereitungen unter der Voraussetzung aufgenommen, dass Abe mit Moon kein Gespräche führe.Ein leitender Beamter des Außenministeriums äußerte, für Japan machten Gespräche keinen Sinn, solange Präsident Moon seine Position nicht ändere. Ein Treffen in Thailand sei daher kaum denkbar.Moon und Abe hatten im September letzten Jahres am Rande der UN-Generalversammlung in New York zum letzten Mal ein bilaterales Spitzengespräch geführt. Seitdem kam es angesichts der angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern zu keinem bilateralen Treffen mehr.