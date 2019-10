Nationales Taifun Mitag bringt am Donnerstag viel Regen im Süden des Landes

Taifun Mitag wird am Donnerstag im Süden des Landes viel Regen bringen.



Der 18. Wirbelsturm der Saison werde am Donnerstagmorgen Jeju und das südliche Festland erreichen, teilte das koreanische Wetteramt mit. Zurzeit bewege sich der Taifun östlich von Taiwan in nördliche Richtung.



Auf Jeju und an der Ostküste werde zwischen Dienstag und Freitag mit 30 bis 50 Millimeter Regen pro Stunde gerechnet.



In den Bergen von Jeju soll es in dem Zeitraum bis zu 600 Millimeter Niederschlag geben. Im Osten der Provinz Gangwon und den Küstengebieten der Gyeongsang-Provinz werden nach Angaben des Wetteramtes 300 Millimeter Regen erwartet.