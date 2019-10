Korea-Woche in Rom eröffnet

Photo : YONHAP News

In Rom ist eine Korea-Woche für die Vorstellung der koreanischen Kultur eröffnet worden.Bei der Eröffnungsfeier am Montag (Ortszeit) im Koreanischen Kulturzentrum wurde Bibimbap, ein beliebtes koreanisches Gericht mit Reis und verschiedenen Gemüsesorten, für 200 Personen zubereitet.Im Anschluss daran wurde eine Ausstellung koreanischer Webtoons eröffnet.Die Korea-Woche wird von der südkoreanischen Botschaft und dem Kulturzentrum in Italien veranstaltet und findet bis 4. Oktober statt.Laut dem Veranstalter wurde der Schwerpunkt dieses Jahr darauf gelegt, dass junge Italiener in ihren Zwanzigern und Dreißigern die Vielfalt der traditionellen und modernen Kultur Koreas selbst erleben. Hierfür stehen verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm, darunter das Kochen koreanischer Gerichte.